Россия отрицает причастность к беспорядкам в американском городе Шарлотсвилл, которые произошли в прошлом году
С обвинениями в адрес Москвы выступило Федеральное бюро расследований.
Соединенные штаты не представили факты и доказательства в подтверждение своих обвинений, подчеркнули в посольстве России в США. Таких свидетельств просто не существует, равно как и по другим обвинениям о вмешательстве во внутренние дела Соединенных штатов, сказано на странице российского диппредставительства в Фейсбуке. Там указано, что переложить ответственность на других гораздо проще, чем заниматься решением проблем внутри своей страны.
О российском влиянии на организацию протестов ультраправых в городе Шарлотсвилл заявил директор ФБР Кристофер Рэй на закрытом брифинге. Об этом телеканалу CNN сообщил член республиканской партии США Том Гаррет, который там присутствовал. По его словам, Россия действовала с целью разобщить американцев и подорвать доверие к западным ценностям. Публично директор ФСБ уже говорил об иностранном вмешательстве в подготовку беспорядков в Шарлотсвилле, однако тогда о причастности Москвы не упоминалось.
Ультраправые активисты выступали против решения властей Шарлотсвилля демонтировать памятник генералу Конфедерации Роберту Ли. В результате вспыхнули беспорядки, в ходе которых один человек погиб и более 30 пострадали.
Комментарии4
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meteor1908 13 августа 2018 | 10:06
Про "переложить ответственность" - это очень правильно. Проблема лишь в том, что тут американцы начали копировать российскую внутреннюю политику. Пример заразителен.
Оказывается, в эту игру можно и вдвоём! )))
antiboh 13 августа 2018 | 10:09
заниматься решением проблем внутри своей страны.//
Этточно! Ух и проблем в штатах! Только повышение пенсовозраста чего стоит тли,например ,полная отмена госпенсий.А уж мусорные свалки, зарплаты врачей и учителей - не решаются десятилетиями..
vasya_von_smetankin 13 августа 2018 | 10:13
Ну конечно.
Ведь все тараканы смирно сидят в своём мусорном ведре и не бегают по чужим кухням.
sg95 13 августа 2018 | 10:15
Эдак Россия начнет отрицать свою причастность к Гражданской войне в сша. А так же к истреблению индейцев и ввозу рабов на континент..
А вообще это даже хорошо. Чем больше подобных абсурдных заявлений будут делать наглосцаксы, тем скорее все в мире им перестанут верить ВО ВСЕМ.