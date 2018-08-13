Россия отрицает причастность к беспорядкам в американском городе Шарлотсвилл, которые произошли в прошлом году

С обвинениями в адрес Москвы выступило Федеральное бюро расследований.

Соединенные штаты не представили факты и доказательства в подтверждение своих обвинений, подчеркнули в посольстве России в США. Таких свидетельств просто не существует, равно как и по другим обвинениям о вмешательстве во внутренние дела Соединенных штатов, сказано на странице российского диппредставительства в Фейсбуке. Там указано, что переложить ответственность на других гораздо проще, чем заниматься решением проблем внутри своей страны.

О российском влиянии на организацию протестов ультраправых в городе Шарлотсвилл заявил директор ФБР Кристофер Рэй на закрытом брифинге. Об этом телеканалу CNN сообщил член республиканской партии США Том Гаррет, который там присутствовал. По его словам, Россия действовала с целью разобщить американцев и подорвать доверие к западным ценностям. Публично директор ФСБ уже говорил об иностранном вмешательстве в подготовку беспорядков в Шарлотсвилле, однако тогда о причастности Москвы не упоминалось.

Ультраправые активисты выступали против решения властей Шарлотсвилля демонтировать памятник генералу Конфедерации Роберту Ли. В результате вспыхнули беспорядки, в ходе которых один человек погиб и более 30 пострадали.