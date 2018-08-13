КНДР и Южная Корея согласовали проведение нового саммита
Он состоится в Пхеньяне в сентябре. В совместном заявлении говорится, что сегодня в ходе переговоров были обсуждены самые главные проблемы в отношениях двух стран.
Ранее Северная и Южная Кореи договорились убрать посты охраны из демилитаризованной зоны.
Комментарии1
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zztop1960 13 августа 2018 | 10:10
Даже эти , непримиримые , пытаются сблизится , в отличии от России , которая создала вокруг себя одних врагов и даже стала врагом у всех православных и славянских народов. Народ изгой , даже у тех кого Россия считала своими братьями. Это же надо так постараться , даже Гитлер не мечтал о том что сделал Путин