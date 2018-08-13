КНДР и Южная Корея согласовали проведение нового саммита

Он состоится в Пхеньяне в сентябре. В совместном заявлении говорится, что сегодня в ходе переговоров были обсуждены самые главные проблемы в отношениях двух стран.

Ранее Северная и Южная Кореи договорились убрать посты охраны из демилитаризованной зоны.