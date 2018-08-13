Российские альпинисты, которые находились на борту вертолёта, совершившего жёсткую посадку в горах Таджикистана, живы

Это предварительная информация. Она появилась после того, как экипаж вертолёта вышел на связь, передаёт «Интерфакс». Между тем, агентство РИА, ссылаясь на свои источники, утверждает, что экипаж погиб.

Ранее сообщалось, что среди 16 человек могут быть пострадавшие. Жёсткую посадку могли спровоцировать сложные метеоусловия в данном районе Таджикистана. Проверяется версия и о технической неисправности вертолёта.

На борту воздушного судна находились 13 альпинистов и трое членов экипажа.

Ещё одна спасательная операция проходит сейчас на Алтае. Там в сложную ситуацию в горах попали четверо туристов из Кемерова. Об этом рассказала представитель местного МЧС Светлана Ляшко.

Туристы утверждают что никаких травм и обморожений у них пока нет.