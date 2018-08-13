В Чёрное море вошёл американский эсминец Carney
В Чёрное море вошёл американский эсминец Carney. В пресс-службе Шестого Флота США сказали, что это должно повысить безопасность и стабильность в регионе.
Согласно Положениям Конвенции, подписанной ещё в 1936 году, военные корабли нечерноморских государств в мирное время могут находиться в Чёрном море не более 21 дня.
Комментарии7
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vasyakirin 13 августа 2018 | 09:37
прикомандируют к украинскому флоту и будут стоять до второго пришествия....
kryimzdick 13 августа 2018 | 09:46
vasyakirin: имея в черноморской акватории рашистского безумца это логично
prade 13 августа 2018 | 10:00
vasyakirin: Унижаем других, чтобы возвеличить себя в собственных глазах. Что у тебя за комплексы?
alex_0049 13 августа 2018 | 10:08
....сша имеют украину как рынок сбыта............. ..боятся потерять.....
ramun 13 августа 2018 | 09:52
А согласно Будапештскому меморандуму Россия гарантировала целостность Украины.
Еще Россия сама обязалась выводить войска из Приднестровской Республики.
А теперь Россия вспоминает про 1936 год.
sergo_25_26 13 августа 2018 | 09:59
ramun: Россия любит ссылаться на международные договора не выполняя ни одного сама. Скрепы.
chubuk 13 августа 2018 | 10:04
1936 год....
Перефразируя заявление Пескова о пенсионном возрасте, можно сказать: "Важно вспомнить, что все-таки это было много лет назад. Конечно же, происходят изменения и с точки зрения демографии, и с точки зрения уровня развития экономики, и с точки зрения международной конъюнктуры - а ни одна страна не существует в вакууме".