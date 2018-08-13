Министр финансов Турции – зять президента – пообещал остановить обвал турецкой лиры
План по спасению национальной валюты будет приведён в действие уже сегодня, сказал Берат Албайрак. Он сказал, что в разработке плана также участвовали малые и средние предприятия.
Турецкая лира подешевела с начала года на 45 процентов. Агентство Блумбер объясняет это реакцией инвесторов на антиамериканские заявления президента Реджепа Эрдогана.
Комментарии15
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mikhail_spb_ 13 августа 2018 | 09:35
Турки сдуру избрали себе президентом слишком горячего, но чокнутого парня.
Результат: страна скоро получит букет американских санкций, а нацвалюта летит вниз.
navsegda 13 августа 2018 | 09:54
mikhail_spb_: С турок быстро слетел налёт цивилизации , а под ним всё те же османы исламисты
igorrrpadlowitchs 13 августа 2018 | 09:55
mikhail_spb_: проявляется странная особенность у национальных валют- как только к власти приходят путины, эрдоганы, мадуры, лукашенки , то национальная валюта начинает сразу негативно реагировать. Видать, очень она чувствительна к дебилам. На валюте можно проверять у правителей уровень умственной неполноценности! Судя по поведению валюты, стран вышеперечисленных правителей - это сбежавшие из дурдома!
ur_sus 13 августа 2018 | 09:35
//Турецкая лира подешевела с начала года на 45 процентов. Агентство Блумбер объясняет это реакцией инвесторов на антиамериканские заявления президента Реджепа Эрдогана.//
Тепрь, проведя параллели с антиамериканскими речами Пупкина, имеем...
vilingrad 13 августа 2018 | 09:37
У власти в Турции- такой же долбо.., как и в Кремле. Не слушается диктаторов денежка почему-то, ведет себя, как хочет....
igorrrpadlowitchs 13 августа 2018 | 09:46
vilingrad: вот смотришь на поведение долботурка и сразу на ум приходится путинская россия! Так и хочется сказать словами Остапа Бендера: узнаю брата Колю!
taglit 13 августа 2018 | 09:47
vilingrad: обещать - не значит жениться...
kunst54 13 августа 2018 | 09:39
Если зять президента обещает, то значит - полный ***дец.
gad123 13 августа 2018 | 09:53
kunst54: А чем он держать будет?! Собственным задом упрётся? Это ещё НАЧАЛО.. ЕЩЁ не вечер!!
platonnekafrin 13 августа 2018 | 09:49
А зять какого президента обещал помочь турецкому министру с деньгами? Если это путинский зять обещал, то, блин, обидно - почему он только туркам обещает?
polsan 13 августа 2018 | 09:50
Посмотрим сможет ли зять сдержать слово!? )
Если бы это было бы так легко управлять стоимостью национальной валюты на бирже, (хочу опущу стоимость, а хочу подыму ). Можно было бы здорово играть на Форексе! )
gad123 13 августа 2018 | 09:55
polsan: У прехферанз ( не, в это они не умеют, сложно!) у хутбол...
skier64 13 августа 2018 | 09:52
Зять тестю пообещал, по пацански... значит сделает! Держись лира, мы с тобой!
blindpew_33 13 августа 2018 | 09:53
"в разработке плана также участвовали малые и средние предприятия"
О_О
Это как?
Не очень понимаю, какая связь между поддержкой нацвалюты (дело центробанка вообще-то) и малыми предприятиями.
Конфисковывать валютные счета будут? Так лира тогда вообще в пипифакс превратится.
murad_manapov 13 августа 2018 | 10:07
брат, сват, зять. средневековое наследство