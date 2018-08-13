Повышенное внимание сегодня будет приковано к торгам на московской бирже

Ещё до их открытия доллар «подскочил почти на 2 рубля – до 69 рублей 30 копеек. Отметим, что ослабление отечественной валюты продолжается более недели на фоне планов США ввести новые санкции в отношении России.

Накануне глава Минфина Антон Силуанов сказал, что Россия, в случае необходимости, может уйти от расчётов в долларах за поставки нефти.

В то же время министр отметил, что никаких ограничений на работу в стране иностранных компаний правительство вводить не собирается.