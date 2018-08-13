Повышенное внимание сегодня будет приковано к торгам на московской бирже
Ещё до их открытия доллар «подскочил почти на 2 рубля – до 69 рублей 30 копеек. Отметим, что ослабление отечественной валюты продолжается более недели на фоне планов США ввести новые санкции в отношении России.
Накануне глава Минфина Антон Силуанов сказал, что Россия, в случае необходимости, может уйти от расчётов в долларах за поставки нефти.
В то же время министр отметил, что никаких ограничений на работу в стране иностранных компаний правительство вводить не собирается.
Комментарии18
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mikhail_spb_ 13 августа 2018 | 09:33
Да, многие будут с интересом наблюдать за дальнейшим полётом рубля.
Кстати, может от расчётов в долларах перейти на венесуэльские боливары?
proxxit 13 августа 2018 | 09:37
mikhail_spb_:
Капиталисты не успокоятся пока не загонят вас - вонючее совковое быдло обратно в стойло. Слава Великому трёхпалому кормчему, начавшего массовыми расстрелами в 1993-м б-гоугодное дело демократизации.
igorrrpadlowitchs 13 августа 2018 | 09:42
proxxit: по- моему никто еще и не вырвался из вонючего совкового стойла! Только начали выходить, как опять вернулись , благодаря своей природной тупости.
taglit 13 августа 2018 | 09:45
proxxit: как это он подскочил до открытия? - торговали долларом из-под полы?!
navsegda 13 августа 2018 | 09:58
proxxit: Нет , это русские не успокоятся пока сами не вернутся в сесесер , над чем усиленно работают
zztop1960 13 августа 2018 | 10:00
proxxit: Тут вы правы , у Запада, единственный вариант остановить совковое быдло , опустить путинскую Россию до нищеты , в стойле они и теперь, а потом на руинах мракобесной орды попытаться , тфу ты , уже пытались. Короче хрен его знает что делать с разбежавсымся дурдомом
proxxit 13 августа 2018 | 10:14
zztop1960:
Кто против остановки то?
После обмена ядерными ударами сделают ров на месте Прибалтики и вся недолга...
Порты и терминалы построены - будем газ морем гонять.
igorrrpadlowitchs 13 августа 2018 | 09:40
mikhail_spb_: аксиома: национальная валюта не может терпеть дебилов у власти! Приемеры: Россия, Турция, Венесуэла и так далее!
andre_klimov 13 августа 2018 | 09:41
mikhail_spb_:
Нельзя. Риал и Юань не будут связываться со "стреляющейюккой"...
bugbugbug 13 августа 2018 | 09:42
Это же целых 70 полновесных рублей за какой-то жалкий доллар! А чтобы окончательно посрамить клятых пендосов, нужно сделать бакс по 100, над чем путя и ко сейчас усиленно работают.
specsalos 13 августа 2018 | 09:51
Санкций еще нет, а "могучая" путинская Россия уже "напустила" в штаны...
А шож будет когда появятся сами санкции?
chubuk 13 августа 2018 | 09:52
"Все теперь на шарике вкривь и вкось,
Шиворот-навыворот, набекрень,
И что мы с вами думаем день - ночь,
А что мы с вами думаем ночь - день..."
Вот ведь знаешь, что х... (трудно) будет, а испытываешь какую-то радость от таких новостей. Нет, не радость - злорадство.
pavel_svr 13 августа 2018 | 10:15
chubuk:
// Вот ведь знаешь, что х... (трудно) будет, а испытываешь какую-то радость от таких новостей. Нет, не радость - злорадство. //
Эхо на рубль ошиблось - 68,24 наблюдаю. Злорадство не переросло в злость и обиду?!
pravdatut 13 августа 2018 | 09:52
Зато "КРЫМНАШ": мост шатается пустой, пустые и полупустые пляжи в Крыму, полупустой аэропорт в Симферополе, сухие поля в Крыму и молящиеся крвмчане на встрече туристов с Украины.))
lion64__2 13 августа 2018 | 09:53
Пакостное либерастическое правительство и едросы делают всё возможное для обвала российского рубля. Так приказали хозяева из Вашингтона и Тель-Авива.
leogi 13 августа 2018 | 09:59
lion64__2: ха-ха-ха, Путину это доложи - он-то им верит...
specsalos 13 августа 2018 | 10:00
lion64__2: Судя по тому, что медведева в Правительство постоянно назначает путин, то он и есть главный шпион и диверсант Вашингтона и Израиля.
davi__koloradov 13 августа 2018 | 09:55
Больше полновесных деревянных рЖублей за ничем не обеспеченный "пиндосский доллар"!