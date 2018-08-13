Z Архив новостей новости
5 18 6 3522
09:00, 13 августа 2018

Продолжается ослабление рубля

Продолжается ослабление рубля.

Ещё до открытия торгов на бирже доллар «подскочил» почти на 2 рубля  — до  69 рублей 30 копеек.

Комментарии

18

Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

proxxit 13 августа 2018 | 09:10

Давай Донни, дави невидимой рукой рынка туповатых совков, возомнивших себя капиталистами!

astet 13 августа 2018 | 09:15

proxxit: очередное достижение эффективного менеджера Путина?
Кстати, почему в последнее время
это рыло редко показывают по ящику?

ur_sus 13 августа 2018 | 09:20

astet:
Да, рублишко-то совсем занемог. Может Симоньян надо снова по Москве с американским флагом поураганить?

ostapbey 13 августа 2018 | 09:25

ur_sus: рубль???
Если про рубля то не мля.
а .. ТРУПЛЬ

Даже..

seryj_wolk 13 августа 2018 | 09:34

ur_sus: Так это американцы еще ничего не сделали, а только слегка высказались. Что будет, когда сделают?

dorin1987 13 августа 2018 | 09:45

ur_sus: А она все это время что делала? Перестала кататься что ли? Она не-патриотка?

vezdehod 13 августа 2018 | 09:24

Так это полезно для российской экономики и это не отразится на простом обывателе.
товарищ Селуанов.

polsan 13 августа 2018 | 09:28

proxxit: а Вам то от этого какой резон, если в РФ бедные, а их немало совсем станут жить хуже? Богатые как -то уж переживут....

proxxit 13 августа 2018 | 09:32

polsan:

Не ревнуй - Донни и до вас скоро доберётся - засунете свои свободные язычки в задницу и будете выворачивать кармашки, как миленькие.

alexey65 13 августа 2018 | 09:19

Ура! Мы опять утерли пиндосам нос!
Импортозамещение попрет ещё стремительнее.
Путин снова всех переиграл!
Игорь Иванович будет получать за каждую ничем не обеспеченную зелёную бумажку ещё больше полновесных российских рублей, которыми расплатится со своими рабочими.

vilingrad 13 августа 2018 | 09:22

Зато в Питере задумались о летней Олимпиаде! Это мероприятие добило СССР и расхерячит это странное образование- РФ...

andre_klimov 13 августа 2018 | 09:35

vilingrad:
Ну, по совести говоря, не Олимпиада добила Союз, а - Афганистан. Но это был всего лишь один из последних толчков в спину колосса, у которого стали рассыпаться глиняные ноги...

Сейчас вот - Крым, лугандония, Сирия. Тоже не из-за них, но сих помощью произойдёт очередная трансформация. Пока только непонятно - во что. Пока что равновероятны как дальнейший распад (ах, простите - "восстановление настоящего федерализма"), так и превращение в ираноподобную агрессивную формацию.

ex_ex 13 августа 2018 | 09:44

andre_klimov: Ну, ираноподобную агрессивную формацию-то мы уже имеем. Но в Иране хоть на ислам упирают, а тут вообще, туши свет - "нас не любят, потому что мы есть". И это основная политическая концепция!.

sapiens17 13 августа 2018 | 09:23

"...до открытия торгов на бирже доллар «подскочил»..."

Во как!!! Закулисные ордера/фьючерсы?"

isnowanaarene 13 августа 2018 | 09:26

sapiens17: Промолчал бы - сошёл за умного.

terens 13 августа 2018 | 09:33

У нас на бирже засело много мутных людей которые качают курс доллара только потому что кто-то что-то сказал. Имхо это не правильно и таких людей надо гнать с биржи.

dorin1987 13 августа 2018 | 09:50

_: /которые качают курс доллара/ - Точно. Все персонажи с биржи виноваты. Не при чем тут царек РФ и его 19 летняя узурпация.

ex_ex 13 августа 2018 | 09:47

Сам факт открытия биржи страшит так, что курс рубля падает! Веселуха продолжается.

Самое обсуждаемое

Блоги

В анонсе нового сезона «Карточного домика» фотография Кремля залита кровью Запись опубликована в Инстаграме…

5 153 6 35105 06.08
Kсериалы, актеры, кремль, фото, события
Блоги

Евгений Киселёв журналист

Я не смог бы поехать в Африку И будь руководителем редакции, своего сотрудника не послал бы. Меня сейчас больше всего возмущают лицемерные разговоры о том, что кто-то использовал журналистов как пушечное мясо…

5 97 6 45356 06.08
Kтрагедии, африка, власть, расследования, мнения
Блоги

Михаил Саакашвили: Война 2008 года Варианта не отвечать на агрессию и «не поддаваться на провокации», как это было в Крыму, я не рассматривал тогда и не рассматривал бы сейчас…

5 337 6 56359 06.08
Kобщество, война, рф, армия, мнения
Блоги

Дмитрий Медведев и Михаил Саакашвили. Два интервью «Эху» (2011 год) О событиях августа 2008-го
ЧИТАТЬ

5 132 6 13169 07.08
Блоги

Посольство России: Санкционная машина США набирает обороты Каких-либо фактов или доказательств, как уже повелось, не прозвучало. На наши уточняющие вопросы американская сторона, сославшись на конфиденциальность, отказалась дать пояснения…

5 353 6 35817 09.08
Kсша, рф, санкции, скрипаль, политика, события
Блоги

Моя Москва Известные люди о любимом городе

Роман Романов: Я заново влюбляюсь в наш город Последние изменения в нашем городе, которые мне особенно приятно видеть, это преобразование парков, скверов, маленьких улиц в центре города, появление большого количества велосипедистов…

5 101 6 10911 10.08
Kмосква, мнения
Ганапольское. Итоги без Евгения Киселева

Матвей Ганапольский Алексей Нарышкин Олег Овчаренко ведущие: Матвей Ганапольский, Алексей Нарышкин, Олег Овчаренко

2789428

5 60 6 6821 12.08
#слушать 46:54 8читать ;смотреть $скачать 10.7 МБ
Kобщество, политика, видео, сетевизор, передачи
Блоги

Карина Орлова журналист

Белые националисты в преимущественно черном Вашингтоне. Столица США готовится к «белому маршу» Сторонники теории белого превосходства (белые супремасисты), ККК и неонацисты в количестве четырехсот человек соберутся на площади Лафайет перед Белым Домом на марш «Unite the Right»...

5 291 6 32910 11.08
Kполитика, вашингтон, акции, митинги, мнения
Блоги

Люся Штейн муниципальный депутат

Навальный играющий Как вообще поворачивается язык призывать к объединению «политических оппозиционных сил», последовательным разрушением которых в процессе игры в «Царя горы» он занимается на протяжении последних лет, эээ, десяти?..

5 119 6 13744 08.08
Kполитика, пенсии, навальный, события
Интервью Персонально ваш

Захар Прилепин гость: Захар Прилепин писатель

Им нужны ЧВК – нам нужны ЧВК, им нужны разведчики – нам нужны разведчики, они ведут себя некорректно – мы ведем себя некорректно. Это мир…

5 134 6 16226 09.08
#слушать 41:41 8читать ;смотреть $скачать 9.5 МБ
Kполитика, общество, власть, мнения, видео, передачи, сетевизор
Блоги

Дмитрий Медведев: Надеюсь, у НАТО достанет сообразительности ничего не предпринимать в этом направлении 10 лет грузино-югоосетинскому конфликту. Интервью газете «Коммерсантъ»...

5 292 6 36026 07.08
Kвласть, общество, грузия, нато, события
Блоги

+ Дмитрий Медведев: Новые санкции США можно назвать объявлением экономической войны Дмитрий Медведев: Новые санкции США можно назвать объявлением экономической войны «На эту войну необходимо будет реагировать: экономическими методами, политическими методами, в случае необходимости и иными методами»…

5 350 6 44039 10.08
8читать ;смотреть
Kмедведев, экономика, сша, политика, санкции, видео, события
Блоги

Михаил Ходорковский общественный деятель

«Они поехали за длинным рублем» — это ложь Люди плохо понимают практику работы некоммерческих организаций. Мы не получаем доходов от финансирования подобных проектов…

5 189 6 53820 06.08
Kобщество, мнения
Голосование
Считаете ли вы новые санкции США справедливыми?
5 63 6 7963 09.08
Голосование
Кто начал войну в 2008 году?
5 83 6 10629 08.08
Блоги

+ Вячеслав Володин: Будут ли у нас дальше государственные пенсии – это тоже вопрос Вячеслав Володин: Будут ли у нас дальше государственные пенсии – это тоже вопрос Об этом председатель Госдумы заявил на встрече с жителями Саратова…

5 102 6 13658 07:48
8читать ;смотреть
Kполитика, пенсии, общество, мнения, володин, саратов, экономика

Популярное за неделю

Новости

В России возможна отмена государственных пенсий из-за дефицита пенсионной системы Об этом председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил на встрече с жителями Саратова…

5 57 6 39488
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

2763672
Отношения России и НАТО всё больше напоминают вечный конфликт клизмы и ануса. Недавно Медведев не без гордости сообщил, что вокруг России сжимается кольцо врагов. Поразительно, что во время этого заявления он не подмигнул…

5 161 6 163513 08.08
#слушать 49:31 8читать ;смотреть $скачать 11.3 МБ
Kобщество, видео, сетевизор, власть, политика, передачи
Голосование
Произведения русской классики могут причинить вред здоровью и развитию детей?
5 89 6 16241 06.08
Блоги

Константин Боровой Партия Западный Выбор

Довыпендривался Время сформулировало главный ультиматум Путину: «Власть (недолгая) или Позор (немедленный)»...

5 591 6 449556 09.08
Kобщество, мнения
Блоги

Егор Куроптев продюсер

+ Вахтанг Кикабидзе о войне с Россией: «Простить не могу». 10 лет спустя Вахтанг Кикабидзе о войне с Россией: «Простить не могу». 10 лет спустя Актер и певец о войне и дружбе, России, Грузии и Украине, воспоминаниях о событиях августа 2008 года…

5 310 6 197429 08.08
8читать ;смотреть
Kрф, грузия, видео, события
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 7183485
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель, журналист

6 3610034

Сегодня в эфире