Продолжается ослабление рубля
Продолжается ослабление рубля.
Ещё до открытия торгов на бирже доллар «подскочил» почти на 2 рубля — до 69 рублей 30 копеек.
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Продолжается ослабление рубля.
Ещё до открытия торгов на бирже доллар «подскочил» почти на 2 рубля — до 69 рублей 30 копеек.
Комментарии18
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proxxit 13 августа 2018 | 09:10
Давай Донни, дави невидимой рукой рынка туповатых совков, возомнивших себя капиталистами!
astet 13 августа 2018 | 09:15
proxxit: очередное достижение эффективного менеджера Путина?
Кстати, почему в последнее время
это рыло редко показывают по ящику?
ur_sus 13 августа 2018 | 09:20
astet:
Да, рублишко-то совсем занемог. Может Симоньян надо снова по Москве с американским флагом поураганить?
ostapbey 13 августа 2018 | 09:25
ur_sus: рубль???
Если про рубля то не мля.
а .. ТРУПЛЬ
Даже..
seryj_wolk 13 августа 2018 | 09:34
ur_sus: Так это американцы еще ничего не сделали, а только слегка высказались. Что будет, когда сделают?
dorin1987 13 августа 2018 | 09:45
ur_sus: А она все это время что делала? Перестала кататься что ли? Она не-патриотка?
vezdehod 13 августа 2018 | 09:24
Так это полезно для российской экономики и это не отразится на простом обывателе.
товарищ Селуанов.
polsan 13 августа 2018 | 09:28
proxxit: а Вам то от этого какой резон, если в РФ бедные, а их немало совсем станут жить хуже? Богатые как -то уж переживут....
proxxit 13 августа 2018 | 09:32
polsan:
Не ревнуй - Донни и до вас скоро доберётся - засунете свои свободные язычки в задницу и будете выворачивать кармашки, как миленькие.
alexey65 13 августа 2018 | 09:19
Ура! Мы опять утерли пиндосам нос!
Импортозамещение попрет ещё стремительнее.
Путин снова всех переиграл!
Игорь Иванович будет получать за каждую ничем не обеспеченную зелёную бумажку ещё больше полновесных российских рублей, которыми расплатится со своими рабочими.
vilingrad 13 августа 2018 | 09:22
Зато в Питере задумались о летней Олимпиаде! Это мероприятие добило СССР и расхерячит это странное образование- РФ...
andre_klimov 13 августа 2018 | 09:35
vilingrad:
Ну, по совести говоря, не Олимпиада добила Союз, а - Афганистан. Но это был всего лишь один из последних толчков в спину колосса, у которого стали рассыпаться глиняные ноги...
Сейчас вот - Крым, лугандония, Сирия. Тоже не из-за них, но сих помощью произойдёт очередная трансформация. Пока только непонятно - во что. Пока что равновероятны как дальнейший распад (ах, простите - "восстановление настоящего федерализма"), так и превращение в ираноподобную агрессивную формацию.
ex_ex 13 августа 2018 | 09:44
andre_klimov: Ну, ираноподобную агрессивную формацию-то мы уже имеем. Но в Иране хоть на ислам упирают, а тут вообще, туши свет - "нас не любят, потому что мы есть". И это основная политическая концепция!.
sapiens17 13 августа 2018 | 09:23
"...до открытия торгов на бирже доллар «подскочил»..."
Во как!!! Закулисные ордера/фьючерсы?"
isnowanaarene 13 августа 2018 | 09:26
sapiens17: Промолчал бы - сошёл за умного.
terens 13 августа 2018 | 09:33
У нас на бирже засело много мутных людей которые качают курс доллара только потому что кто-то что-то сказал. Имхо это не правильно и таких людей надо гнать с биржи.
dorin1987 13 августа 2018 | 09:50
_: /которые качают курс доллара/ - Точно. Все персонажи с биржи виноваты. Не при чем тут царек РФ и его 19 летняя узурпация.
ex_ex 13 августа 2018 | 09:47
Сам факт открытия биржи страшит так, что курс рубля падает! Веселуха продолжается.