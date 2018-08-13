Власти Петербурга предлагают рассмотреть возможность проведения в городе летней Олимпиады
Власти Петербурга предлагают рассмотреть возможность проведения в городе летней Олимпиады. Об этом заявил агентству РИА высокопоставленный источник, уточнив, что решение на этот счёт пока нет.
Владимир Путин недавно заявил, что некоторые российские города могли бы принять Летние Олимпийские Игры. Позже в Совете Федерации уточнили, что это могли бы быть Санкт-Петербург и Сочи, где уже вся необходимая инфраструктура.
Комментарии6
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hz6691 13 августа 2018 | 09:07
Идите вы в ... сочи!
sagen 13 августа 2018 | 09:18
Своевременно подняли тему, а то рухнет экономика под тяжестью санкций, а летнюю Олимпиаду так и не проведут.
ze_danil 13 августа 2018 | 09:23
а я бы без обсуждения отдал Лимпиаду. Пуская Расеюшка ещё миллиардов 30 баксов на кормёжку бакланов истратит
sensei54 13 августа 2018 | 09:25
К тому времени Совета Федерации не будет, а вместо Санкт-Петербурга а будет Мадина-аль-Муслимин.
Или вообще, Китай.
farang 13 августа 2018 | 09:29
Понравилось бабло пилить!
rom8883 13 августа 2018 | 09:52
Близится решение считать РФ пособником террористов. Накроются все олимпиады.