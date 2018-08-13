Бывший ведущий программы «Взгляд» не верит в версию Дмитрия Захарова о причастности Березовского к убийству Листьева
Бывший ведущий программы «Взгляд» Александр Политковский не верит в версию своего коллеги Дмитрия Захарова о причастности Бориса Березовского к убийству Владислава Листьева. В интервью телеканалу РЕН он сказал, что на беглого человека всегда проще всё списать, и отметил, что Листьев не принимал решения отказаться от трансляции рекламы.
Дмитрий Захаров в эфире портала MixTV сказал, что за убийством его коллеги мог стоять Борис Березовский.
Захаров добавил, что сам Листьев был лишь формальным гендиректоров ОРТ, а все решения принимались другим человеком.
Комментарии17
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opiatnovyi63 13 августа 2018 | 09:08
Захаров просто балабол..
mikhail_spb_ 13 августа 2018 | 09:10
opiatnovyi63:
Не просто балабол, а подлый балабол.
Пытается заслужить себе место у пропагандонского корыта.
johnbmw Евгений Большаков 13 августа 2018 | 09:13
mikhail_spb_: из ЧЕГО Вы делаете такие выводы?
vezdehod 13 августа 2018 | 09:22
Дмитрий Захаров был, самой тёмной личностью. в "ВЗГЛЯДе" - теперь оно полностью вышло из тени.
johnbmw Евгений Большаков 13 августа 2018 | 09:24
vezdehod: опять таки - Согласен ... НО , согласитесь, из этого не следует, что он "придумывает" ...
johnbmw Евгений Большаков 13 августа 2018 | 09:12
opiatnovyi63: КАКИЕ у Вас основания Утверждать это? или Вы предполагаете?
лично у меня слишком мало данных для того, что бы сформировать своё мнение по этому вопросу ...
andre_klimov 13 августа 2018 | 09:27
johnbmw:
Не уверен, что Захаров именно балабол, но уверен, что Захаров врёт.
Подумайте сами, Захаров был свидетелем во время расследования убийства Влада Листьева. Значит, либо он противодействовал следствию и давал ложные показания раньше, либо врёт сейчас.
В таких обстоятельствах нынешняя "сенсационная новость" обьясняется только необходмостью "забить валом" актуальные новости. Но это не обьясняет причин, по которой Захаров пытается попасть под статью - либо о лжесвидетельстве, либо о клевете.
johnbmw Евгений Большаков 13 августа 2018 | 09:57
andre_klimov: опять так - это ХайлиЛайкли ... НО - не Точно ...
anemon 13 августа 2018 | 09:31
johnbmw: Эта версия была озвучена госСМИ сразу после бегства Березовского. Мало кто в неё поверил, уже в то время приводились доказательства участия Лисовского в этом деле, но дальше версии расследование, почему-то, не пошло.
polsan 13 августа 2018 | 09:15
Давно никто не вспоминал про Захарова, можно сказать многие забыли, а молодые люди в возрасте от 20 - 30 лет вообще многие про него и не слышали. И тут такая возможность, заявить о себе!
johnbmw Евгений Большаков 13 августа 2018 | 09:18
polsan: это БЕЗУСЛОВНО так ... но, согласитесь, из этого не следует, что он "придумывает"
punyoshohlai 13 августа 2018 | 09:24
johnbmw: из этого не следует
Следует. К гадалке не ходи
polsan 13 августа 2018 | 09:35
johnbmw: не могу с Вами согласиться. Он же был опрошен во время расследования и нигде не заикнулся даже об этой своей догадке. Возможно у него были причины молчать?! Но, тогда он должен и об этом сказать!
johnbmw Евгений Большаков 13 августа 2018 | 09:58
polsan: эти Причины у него могли появится Позже завершения расследования?
nds_01 13 августа 2018 | 09:16
Еще один человек, вслед за Захаровым, говорит, что решение об отмене показа рекламы принимал не Листьев и отменить его не мог. По-моему, пора назвать фамилию.
(Сайт работает на редкость глючно. Только что на него зашла, а он мне сообщает, что еще не истекло время ожидания между комментариями. Это что, такое "деликатное" сообщение о премодерации?)
jamba 13 августа 2018 | 09:18
Злобная тень 90-х должна постоянно нависать над несчастными российскими обывателями! Всегда, пока Путин у власти, он же спаситель!;))) Иначе, "какой же он капитан, если Бога нет"?;)))Для власти, эта потрепанная пугалка вполне рабочий инструмент! Вот и достали из шкапа Диму, с набором банальных и нелогичных глупостей!
Кстати, судя по тому, как эту глупость активно накачивают, кому то "улыбнулся" заказ;)))
rom8883 13 августа 2018 | 09:26
Помню читал что следствию были предоставлены улики. Но их благополучно "потеряли" и увели следствие в сторону.