Бывший ведущий программы «Взгляд» не верит в версию Дмитрия Захарова о причастности Березовского к убийству Листьева

Бывший ведущий программы «Взгляд» Александр Политковский не верит в версию своего коллеги Дмитрия Захарова о причастности Бориса Березовского к убийству Владислава Листьева. В интервью телеканалу РЕН он сказал, что на беглого человека всегда проще всё списать, и отметил, что Листьев не принимал решения отказаться от трансляции рекламы.

Дмитрий Захаров в эфире портала MixTV сказал, что за убийством его коллеги мог стоять Борис Березовский.

Захаров добавил, что сам Листьев был лишь формальным гендиректоров ОРТ, а все решения принимались другим человеком.