Теледебаты кандидатов на должность губернатора Московской области стартуют сегодня

В них собираются принять участие все шесть претендентов, включая действующего главу области Андрея Воробьева.

Дебаты на региональном телеканале «Подмосковье 360» пройдут в четыре раунда. В каждом эфире примут участие по 3 кандидата. Также шесть раундов состоится на подмосковном «Радио 1». Действующий губернатор области Андрей Воробьев заявил о готовности участвовать в дебатах наравне с соперниками, в отличие от свои коллег в других регионах, которые также надеются на победу в сентябре, но от встречи с конкурентами в эфире отказываются.

Не планирует выступать на дебатах и столичный мэр Сергей Собянин, который идет на выборы градоначальника в порядке самовыдвижения. Как пояснили в его предвыборном штабе, такое решение было принято «из сложившейся практики и характера занятости Собянина и его достаточно активного присутствия в информационном поле». А выделенное мэру эфирное время распределят между его соперниками, так как они «менее известны москвичам». Теледебаты кандидатов на должность мэра города начнутся завтра.

Выборы губернатора Московской области и мэра столицы пройдут в единый день голосования 9 сентября.