Администрация президента обеспокоена рейтингом партии «Единая Россия» и намерена работать над его повышением

Среди первоочередных мер – появление новых проектов и «свежих лиц».

Для изменения восприятия «Единой России» необходимо найти людей, которых положительно оценивают и поэтому они смогут достойно представлять партию, сообщил неназванный источник порталу Gazeta.ru. По его данным, это должны быть те, кто делает добрые дела, врачи, учителя, а не только чиновники и депутаты. Партийные проекты по важным для россиян темам также призваны повысить рейтинг единороссов, в росте которого заинтересованы в Кремле, сказано на сайте «Газета.ру».

Поводом для поиска новых способов поднять свои популярность стало серьезное падение рейтинга. Произошло это на фоне новостей о проведении пенсионной реформы. Именно депутаты «Единой России» публично выступали с поддержкой планов по повышению возраста выхода на пенсию. Как отмечает ВЦИОМ, электоральный рейтинг партии власти сейчас составляет всего 34,9%. В последний раз таких низких показателей он достигал в декабре 2011 года перед массовыми протестами.

Представителям партии «Единая Россия» не разрешено публично критиковать пенсионную реформу.