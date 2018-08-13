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09:00, 13 августа 2018

Администрация президента обеспокоена рейтингом партии «Единая Россия» и намерена работать над его повышением

Среди первоочередных мер – появление новых проектов и «свежих лиц».

Для изменения восприятия «Единой России» необходимо найти людей, которых положительно оценивают и поэтому они смогут достойно представлять партию, сообщил неназванный источник порталу Gazeta.ru. По его данным, это должны быть те, кто делает добрые дела, врачи, учителя, а не только чиновники и депутаты. Партийные проекты по важным для россиян темам также призваны повысить рейтинг единороссов, в росте которого заинтересованы в Кремле, сказано на сайте «Газета.ру».

Поводом для поиска новых способов поднять свои популярность стало серьезное падение рейтинга. Произошло это на фоне новостей о проведении пенсионной реформы. Именно депутаты «Единой России» публично выступали с поддержкой планов по повышению возраста выхода на пенсию. Как отмечает ВЦИОМ, электоральный рейтинг партии власти сейчас составляет всего 34,9%. В последний раз таких низких показателей он достигал в декабре 2011 года перед массовыми протестами.

Представителям партии «Единая Россия» не разрешено публично критиковать пенсионную реформу.

Комментарии

30

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mikhail_spb_ 13 августа 2018 | 09:04


Рубль летит вниз, экономика в стагнации, народонаселение стремительно беднеет, а властные жулики, воры и бандиты истратят последние народные деньги на прихорашивание своего рейтинга?

sensei54 13 августа 2018 | 09:10

mikhail_spb_: «…необходимо найти людей, … это должны быть те, кто делает добрые дела, врачи, учителя…»
.............................................................................
Из чего следует, что ЕР делает только недобрые дела. Спасибо на честном слове.
Только вот искать будете долго.
Те, кто делает добрые дела в пособники оккупантам не записываются.

chubuk 13 августа 2018 | 09:22

sensei54: "....кто делает добрые дела, врачи, учителя…»
Это как же: из самых-самых злостных и главных коррупционеров - да на главную обложку?

sergeev67 13 августа 2018 | 09:28

О каких новые лицах может идти речь? Если только старые персонажи приспустят штаны и повернутся к народу задом?
Так вроде как уже наблюдаем. И не первый год. Что так, что эдак, а задница выходит.

chubuk 13 августа 2018 | 09:33

sergeev67: лица...лица....
"...Но если б ночью эту рожу паразита
Поставить рядом с моей жопой на углу,
Все заорали бы: "Смотрите, два бандита!"...

opiatnovyi63 13 августа 2018 | 09:28

chubuk: Сколько мертвого не прихорашивай , живым он не станет!

cromwel 13 августа 2018 | 10:03

sensei54: -кто людям помогает, проводит время зря, хорошими делами прославиться нельзя! (Кот Базилио и лиса из Приключения Буратино)

astet 13 августа 2018 | 09:13

mikhail_spb_: администрация, это, значит Путин?
А о чём ещё ему беспокоиться?
Ни об уровне же жизни россиян
должен беспокоиться Путин?!!
Это Путину глубоко фиолетово!

vezdehod 13 августа 2018 | 09:17

Администрация президента обеспокоена рейтингом партии «Единая Россия» и намерена работать над его повышением
========================================================================================
Поставить коллективную виселицу у Дуры и - всех "Повесить"

chubuk 13 августа 2018 | 09:28

vezdehod: А Никос Сафронов изобразит на холсте "Утро депутатской казни". И художник и персоны стоят друг друга.

vaka257 13 августа 2018 | 09:11

Заслуга этой ПЖиВ в том,что средняя зарплата в России на 27% меньше средней зарплаты в Зимбабве и на 33% ниже, чем в Мозамбике...

gvs 13 августа 2018 | 09:12

Пусть ПЖиВ к своему рейтингу карандаш привяжет ))) Вдруг поднимется? ))))

zztop1960 13 августа 2018 | 09:13

Слева - молот, справа - серп,
Это наш советский герб,
Хочешь сей, а хочешь куй,
Все равно получишь …,

sborisych 13 августа 2018 | 09:16

Администрация президента обеспокоена рейтингом партии «Единая Россия» и намерена работать над его повышением
===
Кажется всё это пустые хлопоты.. Сдается мне, что единственное, чем вы ещё могёте обдурить часть доверчивого народонаселения- это опять и снова попереназваться. В который уж раз... Ну и само собой, побольше наздеть про вот-вот ожидаемый рай земной, в который вот-вот приведёте..

fikus74 13 августа 2018 | 09:22

Из говна конфетку не сделаешь

viktorova 13 августа 2018 | 09:57

fikus74: /найти людей, которых положительно оценивают и поэтому они смогут достойно представлять партию.//
Если кого и затянут в это г@вно, то эти новые люди вмиг замажутся и превратятся в такую же мерзость, что и нынешние депутаты.

sensei54 13 августа 2018 | 10:08

fikus74: Так жрём же!
Одни со смаком. Другие плюются, но всё равно жрут, не вставая с дивана.
А взять кое-кого за мошонку, да намотать на кулак - слабо.
Туда нам и дорога.

nds_01 13 августа 2018 | 09:22

Только в какой-нибудь антиутопии ЕР можно было бы назвать партией. В реальности эта организация - административный ресурс в чистом виде.

sparky 13 августа 2018 | 09:24

Да неужто Димона решили от ЕДРА отстранить, а на его место нового зиц-председателя назначить?
А как еще рейтинг поднимать, какую виагру применить? Вот же какой компот мутный.

cromwel 13 августа 2018 | 10:07

Димона не тронут. Клоун и оракул выгоден папику. А если что, кто еще четыре года стул сторожить будет?

ivar1964 13 августа 2018 | 09:24

Я так понимаю, что рейтинг упал по причине отсутствия денег у ЕР? И администрация президента собирается подкинуть? Естественно, из госбюджета.

nigilist1977 13 августа 2018 | 09:27

А как? Как повысить рейтинг этой дурацкой партии? Посадить вокруг лыбящегося Путина безусых мальчиков и девочек в коротеньких юбчонках с клеймом "Единая Россия"? Или принять в партию детей Пугалкиных и Киркорова?

rom8883 13 августа 2018 | 09:29

Думают сменой белья в этом публичном доме привлечь клиентов.

hz6691 13 августа 2018 | 09:30

Чуть запоздали. Надо было сборную по футболу в пжив принять.

fessgray 13 августа 2018 | 09:30

проведите очередной лживый, показушный парад едросов ... а потом сфальсифицируйте результаты опросов населения ... вот и все.
Зачем изобретать велосипед?! Действуйте по старому.

plank1957 13 августа 2018 | 09:32

АП намерена реанимировать труп... за наш счет. Спасибо, а может не стоит?

kunst54 13 августа 2018 | 09:45

Могут создать вообще другую "партию", которую поддержит сам президент, а ЕР заклеймят как вредителей и на Колыму отправят. Подобное уже проходили, только "патриоты" не учили и не учат уроков истории.

lisitsa1962 13 августа 2018 | 09:57

Расписан айван у хозяина,
А стен искрошилась окраина,

Слова лекаря ждет ли веского?
Здесь бы он лишь руками всплескивал.

Старика, что уже там, за гранями,
Трет старуха, трет притираньями.

Коль распалось все, то не надобно
Никаких уже больше снадобий.
Саади

ed10075 13 августа 2018 | 10:01

Для авторитета нужны не лица, а добрые дела.
В силу дефицита оных, этому сборищу так и суждено остаться в истории партией воров-жуликов и людоедов.

student_ru_ru 13 августа 2018 | 10:14

Не, ну ваще. Обеспокоены рейтингом и намерены поднять его, а не заработать этот рейтинг благими делами. Всё у вас через задницу, господа показушники. Телегу надо назад запрячь, а лошадь поставить вперёди.

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