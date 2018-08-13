Четверо туристов из Кемерова терпят бедствие в горах на Алтае
Четверо туристов из Кемерова терпят бедствие в горах на Алтае. Об этом ТАСС рассказала глава местного МЧС Ирина Бутенко.
Из Кемерова для спасения туристов вылетел вертолёт.
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Четверо туристов из Кемерова терпят бедствие в горах на Алтае. Об этом ТАСС рассказала глава местного МЧС Ирина Бутенко.
Из Кемерова для спасения туристов вылетел вертолёт.
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