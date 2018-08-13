Спасатели выехали на место аварийной посадки вертолёта МИ-8 у ледника на севере Таджикистана. У них пока нет связи с находящимися на борту альпинистами и членами экипажа – 16 человек, это в основном россияне. Инцидент произошёл накануне днём.

Для выяснения причин аварии создана специальная комиссия.