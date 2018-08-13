Спасатели выехали на место аварийной посадки вертолёта МИ-8 у ледника на севере Таджикистана
Спасатели выехали на место аварийной посадки вертолёта МИ-8 у ледника на севере Таджикистана. У них пока нет связи с находящимися на борту альпинистами и членами экипажа – 16 человек, это в основном россияне. Инцидент произошёл накануне днём.
Для выяснения причин аварии создана специальная комиссия.
Комментарии1
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vasya_von_smetankin 13 августа 2018 | 09:17
Опять, небось, упились до состояния Полной Духовности...