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08:45, 13 августа 2018

Страховые компании предлагают Минфину ограничить пятью днями срок обращения автомобилистов за выплатой по ОСАГО

Страховые компании предлагают Минфину ограничить пятью днями срок обращения автомобилистов за выплатой по ОСАГО. Об этом сообщает газета «Ведомости», ссылаясь на уже подготовленный проект поправок к закону.

В Российском Союзе автостраховщиков считают, что ограничение в 5 дней позволит избежать спорной ситуации, когда автовладельцы заявляют о ДТП по прошествии длительного срока. В Минфине сказал, что будут изучать соответствующее предложение.

Комментарии

4

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rihard 13 августа 2018 | 08:49

Ух и жадные они до чужого добра!,А если это удаленный и труднодоступный район?

sbk 13 августа 2018 | 08:50

Гулять так гулять! Вовсе отменить выплаты.
Пусть граждане просто платят ОСАГО.
В духе времени, так сказать.

andre_klimov 13 августа 2018 | 08:53

Так надо пойти ещё дальше - пусть приезжают вместе с полицией и выплачивают тут же на месте. :)

ansh 13 августа 2018 | 08:54

Жулики пируют во время чумы. После них - хоть потоп.

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