Страховые компании предлагают Минфину ограничить пятью днями срок обращения автомобилистов за выплатой по ОСАГО. Об этом сообщает газета «Ведомости», ссылаясь на уже подготовленный проект поправок к закону.

В Российском Союзе автостраховщиков считают, что ограничение в 5 дней позволит избежать спорной ситуации, когда автовладельцы заявляют о ДТП по прошествии длительного срока. В Минфине сказал, что будут изучать соответствующее предложение.