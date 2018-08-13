Суд должен приступить к рассмотрению дела о разводе и разделе имущества юмористов Елены Степаненко и Евгений Петросяна
Хамовнический суд Москвы должен приступить к рассмотрению дела о разводе и разделе имущества юмористов Елены Степаненко и Евгений Петросяна. Как сообщили «Интерфаксу» в суде, в связи с принятием в производство встречного иска от Петросяна будут проведены предварительные слушания в закрытом режиме.
Ранее суд наложил арест на имущество, которое делят супруги. Культурные ценности переданы на ответственное хранение Елене Степаненко, поскольку находятся по месту её жительства.
Комментарии3
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nabluda_tel 13 августа 2018 | 08:52
Джигарханяна уже развели, теперь Петросяна разводим. Страна клоунов.
vasya_von_smetankin 13 августа 2018 | 09:00
Аншлаг!
buzukin1909 13 августа 2018 | 09:04
Во мля - миллиард нахохотали! А где налоги??? Зря вешалка старая затеяла скандал - налоговая с живой не слезет :)