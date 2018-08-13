Суд должен приступить к рассмотрению дела о разводе и разделе имущества юмористов Елены Степаненко и Евгений Петросяна

Хамовнический суд Москвы должен приступить к рассмотрению дела о разводе и разделе имущества юмористов Елены Степаненко и Евгений Петросяна. Как сообщили «Интерфаксу» в суде, в связи с принятием в производство встречного иска от Петросяна будут проведены предварительные слушания в закрытом режиме.

Ранее суд наложил арест на имущество, которое делят супруги. Культурные ценности переданы на ответственное хранение Елене Степаненко, поскольку находятся по месту её жительства.