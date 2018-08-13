Украинский суд сегодня рассмотрит вопрос об аресте российского танкера «Механик Погодин»

Он был задержан в Херсоне в пятницу сотрудниками СБУ.

В Киеве считают, что танкер «Механик Погодин» нарушил санкционный режим Украины. Как утверждают власти, судно принадлежит находящейся под украинскими санкциями компании «ВЭБ Лизинг». При этом претензий к российскому экипажу нет: по словам уполномоченного Верховной Рады Людмилы Денисовой, 12 моряков, управлявших танкером, могут свободно перемещаться. Впрочем, как отмечает омбудсмен, они пока остаются на судне. Между тем капитан танкера «Механик Погодин» Михаил Замятин в интервью ТАСС рассказал, что он имел разрешение на вход в порт Херсона. По словам моряка, он направил первое уведомление об этом за три дня до задержания корабля. При этом, утверждает Замятин, никаких претензий со стороны украинских властей экипаж танкера не имел. Капитан задержанного в Херсоне танкера также отметил, что судно перевозило дизельное топливо из Туркменистана на Украину.

Как пишет агентство ТАСС, операторам задержанного танкера «Механик Погодин» является судоходная компания «В.Ф. Танкер».