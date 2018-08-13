В Самаре прошёл митинг против повышения пенсионного возраста
В акции приняли участие представители КПРФ, «Справедливой России», «Яблока» и «Левого фронта». Необходимо объединится, чтобы не допустить повышения пенсионного возраста. Об этом, выступая перед собравшимися, сказал председатель самарского «Яблока» Игорь Ермоленко.
В митинге приняли участие несколько тысяч человек.
Комментарии2
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patrikk_1 13 августа 2018 | 08:43
В Самаре прошёл митинг против повышения пенсионного возраста...
Тупая жи-2 уцепилась за пенсионную тему, как до этого за реновацию ветхого жилья и призывает всех на баррикады.
astet 13 августа 2018 | 08:44
Митингующие,
те кто выбрал Путина президентом 18.03.2018,
раскачивают галеру стабильности
и того и гляди перевернут её
и утопят раба с этой самой галеры???