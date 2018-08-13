В Самаре прошёл митинг против повышения пенсионного возраста...

В акции приняли участие представители КПРФ, «Справедливой России», «Яблока» и «Левого фронта». Необходимо объединится, чтобы не допустить повышения пенсионного возраста. Об этом, выступая перед собравшимися, сказал председатель самарского «Яблока» Игорь Ермоленко.

В митинге приняли участие несколько тысяч человек.