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08:30, 13 августа 2018

В Самаре прошёл митинг против повышения пенсионного возраста

В акции приняли участие представители КПРФ, «Справедливой России», «Яблока» и «Левого фронта». Необходимо объединится, чтобы не допустить повышения пенсионного возраста. Об этом, выступая перед собравшимися, сказал председатель самарского «Яблока» Игорь Ермоленко.

В митинге приняли участие несколько тысяч человек.

Комментарии

2

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patrikk_1 13 августа 2018 | 08:43

В Самаре прошёл митинг против повышения пенсионного возраста...

Тупая жи-2 уцепилась за пенсионную тему, как до этого за реновацию ветхого жилья и призывает всех на баррикады.

astet 13 августа 2018 | 08:44

Митингующие,
те кто выбрал Путина президентом 18.03.2018,
раскачивают галеру стабильности
и того и гляди перевернут её
и утопят раба с этой самой галеры???

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