В администрации президента задумались над повышением рейтинга «Единой России»...

Как сообщил источник Gazeta.ru, над решением этой задачи работают представители партии и Кремля. Из последних предложений – демонстрация «свежих» лиц «Единой России», а также развитие новых проектов. С момента объявления о грядущей пенсионной реформе социологи фиксируют серьёзное снижение рейтинга партии власти.

Так, по данным ВЦИОМа, он сейчас составляет всего 35 процентов. В прошлый раз такой результате был в декабре 2011 года накануне масштабных оппозиционных протестов.