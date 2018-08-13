В администрации президента задумались над повышением рейтинга «Единой России»
Как сообщил источник Gazeta.ru, над решением этой задачи работают представители партии и Кремля. Из последних предложений – демонстрация «свежих» лиц «Единой России», а также развитие новых проектов. С момента объявления о грядущей пенсионной реформе социологи фиксируют серьёзное снижение рейтинга партии власти.
Так, по данным ВЦИОМа, он сейчас составляет всего 35 процентов. В прошлый раз такой результате был в декабре 2011 года накануне масштабных оппозиционных протестов.
Комментарии12
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cromwel 13 августа 2018 | 08:35
Ну правильно, лучше думать о повышении рейтинга жуликов и воров, чем о повышении уровня жизни населения. Сейчас опять актеров певцов и спортсменов напихают.
patrikk_1 13 августа 2018 | 08:40
В администрации президента задумались над повышением рейтинга «Единой России»...
Рейтингу "Единой России" ничего не грозит, пока у них в оппозиции жидоарийский фюрер Алёшка Навальный и его весёлый русофобский кагал.
drgonish 13 августа 2018 | 08:50
cromwel:
Чтобы населению повысить уровень жизни, населению придется резко поменять привычки потребления. А так же начать качественно и честно работать, с четким пониманием того, что ты работаешь на себя и для своей экономики, для своей пенсии. А пока население трудится на иностранную экономику, как в Венесуеле, то кроме жизни, как в Венесуэле население ничего не приобретет. Хоть 100 президентов поменяйте.
vgames1 13 августа 2018 | 09:02
cromwel: А кого волнуют рейтинги в условиях о имитации выборов и отсутствия политической конкуренции?! Ребятки просто решили сляпать какую-то программку и бюджетных деньжат распилить
ss2020 13 августа 2018 | 08:38
чудо...они там думают!)))
opiatnovyi63 13 августа 2018 | 08:38
35 процентов ? Это ещё столько сумасшедших на просторах России?
ss2020 13 августа 2018 | 08:45
задумались... или зависли... в наше время это не одно и тоже!)))
irinakingsize1 13 августа 2018 | 08:49
Они думают, как напузырить себе рейтинг вместо того, чтобы думать, как не воровать, как снизить себе зарплаты, как не воевать и не ссориться со всем миром, чтобы погубить россиюшку в удушливых санкционных объятиях Запада
croaker 13 августа 2018 | 08:52
Депардье ещё ничем не занят - его в председатели.
gregor 13 августа 2018 | 08:53
В администрации президента задумались над повышением рейтинга «Единой России»
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А что тут думать ? Заказать телевизору ещё двух пропагандистов .... и 86 % уже одобрямс через минуту просмотра .
Менталитет ,однако ... чего тут ещё нового придумывать ?
dwon 13 августа 2018 | 08:56
А почему не Яблока, например?
chubuk 13 августа 2018 | 09:00
"Ваши рожи и хари не скрыть за вуалями,
Не напялишь на морду изящный сюртук.
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И к вашим памятникам, знаю я,
Не зарастет тропа народная,
Она на то лишь будет годная,
Чтоб на могилы наплевать..."