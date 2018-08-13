Министр финансов Турции – зять президента – пообещал остановить обвал турецкой лиры
План по спасению национальной валюты будет приведён в действие уже сегодня, сказал Берат Албайрак. Он сказал, что в разработке плана также участвовали малые и средние предприятия.
Турецкая лира подешевела с начала года на 45 процентов. Агентство Блумбер объясняет это реакцией инвесторов на антиамериканские заявления президента Реджепа Эрдогана.
Комментарии4
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midnightblues 13 августа 2018 | 08:25
что то однообразно
polsan 13 августа 2018 | 08:29
Агентство Блумберг объясняет это реакцией инвесторов на антиамериканские заявления президента Реджепа Эрдогана.
Пока не будет принят во внимание сей факт, планы Турции по стабилизации будут мало эффективными. Хотя просто падать вроде уж и не сильно есть куда.. ) А это значит, что падение не будет таким уж стремительным, что можно выдать за результат планомерной работы министерства финансов. В любом случае пожелаем им успеха! Ведь чем больше кризисных точек на Земле, тем хуже всем!
sg95 13 августа 2018 | 08:38
Поднять в 50 раз стоимость аренды Инджирлик. Для начала..
ЗЫ Что то пока не слышно обвинений в адрес России в попытке рассорить Турцию и сша.. Ну не из за попытки переворота же Эрдоган обиделся на янкелей. Просто злые русские в ФБ, используя метод 25-йстроки, пишут всякие гадости про сша, а довернчивые турки им верят. Санкции, сэр! )))
seryj_wolk 13 августа 2018 | 09:11
Турок и русский - близнецы и братья. Говорят турок, подразумевают русский, говорят русский, подразумевают турок. Почти, как у Маяковского.