Министр финансов Турции – зять президента – пообещал остановить обвал турецкой лиры

План по спасению национальной валюты будет приведён в действие уже сегодня, сказал Берат Албайрак. Он сказал, что в разработке плана также участвовали малые и средние предприятия.

Турецкая лира подешевела с начала года на 45 процентов. Агентство Блумбер объясняет это реакцией инвесторов на антиамериканские заявления президента Реджепа Эрдогана.