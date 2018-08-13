В Чёрное море вошёл американский эсминец Carney
В Чёрное море вошёл американский эсминец Carney. В пресс-службе Шестого Флота США сказали, что это должно повысить безопасность и стабильность в регионе.
Согласно Положениям Конвенции, подписанной ещё в 1936 году, военные корабли нечерноморских государств в мирное время могут находиться в Чёрном море не более 21 дня.
Комментарии13
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a_111111 13 августа 2018 | 08:28
Опять пугать будем?
korikov 13 августа 2018 | 08:56
a_111111:
Один вылет самолёта стоит дороже обосранных трусов американских воинов света, так что нет смысла поднимать авиацию для пугания плавающих кораблей НАТО. Они всё-равно в случае конфликта будут потоплены в первый же день.
zztop1960 13 августа 2018 | 08:30
А в чём проблема ? Чёрное море , море НАТО и их союзников , Румыния , Турция, Болгария , Украина, Грузия и только в самом дальнем углу небольшая часть России
dimitrios_pagourtzis 13 августа 2018 | 08:38
zztop1960:
а кто тебе, рахиту, сказал что есть проблема?
Сам придумал и в это поверил?
korikov 13 августа 2018 | 08:52
zztop1960:
Все эти государства-шавки, кроме Украины и Грузи, то есть последние два государства тоже шавки, но они пока не в НАТО. Так вот, все эти страны и взяли в НАТО только для того, чтобы можно было разместить там базы и отправлять туда войска. Кролики думали, что у них любовь, а оказывается их просто размножали.
plank1957 13 августа 2018 | 08:36
И кто там собирался повторять? Повторите, если не слабо.
korikov 13 августа 2018 | 08:49
plank1957:
Повторенье - мать ученья. Только основа темы должна быть "вторжение в Россию", тогда и повторим, и 1945 и 1812.
plank1957 13 августа 2018 | 09:07
korikov:
Увы, но времена изменились: достаточно отлучить РФ от внешнего рынка, как ВМВ раем покажется спустя какое-то время. Не зря Володин грозил отменой пенсий. Да и невозможно силой решать все вопросы. И наконец, один "Нимиц" в военном плане сильнее всего Черноморского флота. "Кузя" по сравнению с ним все равно, что старая кляча по сравнению с породистым арабским скакуном.
simanov_a 13 августа 2018 | 08:43
памперсы у экипажа одеты ?
korikov 13 августа 2018 | 08:45
"В пресс-службе Шестого Флота США сказали, что это должно повысить безопасность и стабильность в регионе".
Сюр от администрации США.
Эти последователи нацистского стремления к мировому господству уже повысили безопасность и стабильность в другом регионе, когда направляли свои корыта в Персидский пролив для вторжения в Ирак.
kablukov 13 августа 2018 | 08:55
Наконец-то Вардане заснёт спокойно.
kvasoff 13 августа 2018 | 08:57
Что делает это корыто в Чёрном море? Потонет же....
buzukin1909 13 августа 2018 | 09:01
Ну шо же - есть кому во што прицеливаться. Пусть поплавает, какашечка иностранная, пока не утонул или не столкнулся с флагманом укрофлота :)