В Чёрное море вошёл американский эсминец Carney. В пресс-службе Шестого Флота США сказали, что это должно повысить безопасность и стабильность в регионе.

Согласно Положениям Конвенции, подписанной ещё в 1936 году, военные корабли нечерноморских государств в мирное время могут находиться в Чёрном море не более 21 дня.