Власти Петербурга предлагают рассмотреть возможность проведения в городе летней Олимпиады
Об этом заявил агентству РИА высокопоставленный источник, уточнив, что решение на этот счёт пока нет.
Владимир Путин недавно заявил, что некоторые российские города могли бы принять Летние Олимпийские Игры. Позже в Совете Федерации уточнили, что это могли бы быть Санкт-Петербург и Сочи, где уже вся необходимая инфраструктура.
Комментарии11
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padun 13 августа 2018 | 08:20
Намечается очередной пир во время чумы!
compare 13 августа 2018 | 08:28
padun: это- уже "после"...........
astet 13 августа 2018 | 08:47
compare: на Донбасс деньги есть,
на Сирию деньги есть,
на олимпиады деньги есть!
А на дороги, пенсии денег нет.
Путин, может стоит повысить налоги
для этого сброда, который за тебя голосует?
tv_victim 13 августа 2018 | 08:21
Володин не шутил....
eniro 13 августа 2018 | 08:26
tv_victim: Именно поэтому "туши" компьютер и, как он сказал, бегом на спортплощадку подтягиваться и отжиматься.
neyexo 13 августа 2018 | 08:32
tv_victim:
разумеется, никто не сможет подготовить страну к летней олимпиаде лучше, чем Путин.
Поэтому надо сразу продлить ему полномочия до этой олимпиады.
Чтобы не ударить в грязь лицом.
hastings 13 августа 2018 | 08:22
Эх, погуляем!
wuwer 13 августа 2018 | 08:29
Хлеба не будет...а зрелищ завались...
дятлам и оленям сойдёт....на подножном корму и валежнике перебьются
neyexo 13 августа 2018 | 08:30
//и Сочи, где уже вся необходимая инфраструктура//
К тому времени ее всю придется сносить и строить заново.
Новое - лучше
babich174 13 августа 2018 | 08:31
Дурость россиян и особенно их првящих органов, смахивающих на определенные органы, не знает предела. Россиян и на чужие олимпиады не пускают, а они замахиваются на собственную. Или с повышением пенсионного возраста опять "денег куры не клюют"?
pravdatut 13 августа 2018 | 08:53
После медьдониевого Сочи Вове не удасться повторить!