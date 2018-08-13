Власти Петербурга предлагают рассмотреть возможность проведения в городе летней Олимпиады

Об этом заявил агентству РИА высокопоставленный источник, уточнив, что решение на этот счёт пока нет.

Владимир Путин недавно заявил, что некоторые российские города могли бы принять Летние Олимпийские Игры. Позже в Совете Федерации уточнили, что это могли бы быть Санкт-Петербург и Сочи, где уже вся необходимая инфраструктура.