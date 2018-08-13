В Тверском суде Москвы сегодня должно начаться рассмотрение дела активиста Константина Салтыкова

Его обвиняют в насилии в отношении полицейских во время акции оппозиции 28 января в центре столицы.

Суд планировал начать рассмотрение дела Салтыкова еще в конце июля. Однако на заседание активиста не привезли: всему виной эпидемия кори в СИЗО «Бутырка». Не пришли и сотрудники полиции, признанные потерпевшими: судья объяснила это их очередным отпуском. Салтыкова задержали на так называемой «забастовке избирателей» 28 января в центре Москвы вместе с оппозиционером Алексеем Навальным. По версии следствия, активист препятствовал задержанию основателя Фонда борьбы с коррупцией, а также наносил удары по полицейским. Одному из них, как утверждается, Салтыков нанес как минимум один удар по бедру и оторвал у него карман. Другого полицейского – Александра Махонина – он ударил кулаком по скуле и дважды – по спине, считают следователи. Сам активист своей вины не признает. В конце июля ему продлили арест до 12 января. Салтыкову грозит до 5 лет лишения свободы.

Всего в Москве в ходе акции 28 января были задержаны 16 человек.