Бабушкинский суд Москвы сегодня повторно рассмотрит вопрос об аресте бывшего главы НПО имени Лавочкина

Сергей Лемешевский обвиняется в хищении.

Бывший топ-менеджер одной из компаний Роскомоса уже был арестован 26 июля, но то решение Бабушкинского суда было затем отменено в Мосгорсуде. Сторона защиты просит отпустить Сергея Лемешевского из СИЗО под домашний арест. Вместе с гендиректором НПО имени Лавочкина, которого вскоре уволили, были арестованы руководитель дирекции правового обеспечения компании Екатерина Аверьянова и адвокат Игорь Третьяков. Их всех обвиняют в крупном мошенничестве. По версии следствия, топ-менеджеры похитили около 330 миллионов рублей госкорпорации «Роскосмос» через фиктивных договоры с адвокатской конторой «Третьяков и партнеры» на оказание юридических услуг, которые в действительности выполнялись штатными сотрудниками юридического отдела НПО имени Лавочкина.

Лемешевский вину не признает и утверждает, что обратился за сторонней помощью после того, как юристы компании проиграли в суде дела по двум искам. Они были поданы к предприятию после срыва нескольких десятков контрактов.

НПО имени Лавочкина производит космические аппараты и разгонные блоки.