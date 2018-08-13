Вертолет с альпинистами совершил жесткую посадку в горах Таджикистана

На борту было 16 человек, связь с ними потеряна.

На вертолете альпинисты направлялись в свой базовый лагерь в районе ледника Фортамбек. Аварийная посадка произошла в 16.30. По данным Телеграм-канала Mash, на борту находились граждане России, Белоруссии, Испании и Таджикистана, один человек погиб. Всего летели 3 члена экипажа и 13 спортсменов, в том числе опытные инструкторы, члены Федерации альпинизма России. С места происшествия сообщали о пострадавших, их состояние неизвестно, передает агентство «Интерфакс».

Связь с альпинистами была потеряна вскоре после аварии, восстановить ее не удается, у туристов разрядились рации. В район вылетели спасательные вертолеты с медиками на борту. Проводить поиски им предстоит в сложных условиях, это усугубляется отсутствием точных данных о месте нахождения пострадавших альпинистов.

Пик, на который совершали восхождение альпинисты, — это самая высокая вершина Таджикистана.