Юристы Белого дома изучают возможные меры к бывшей сотруднице аппарата президента Омаросы Маниголт-Ньюман

Как передает Эй-би-си, в команде Трампа не довольны тем, что экс-чиновница тайно записывала на диктофон свои разговоры с президентом и его помощниками. Ранее Маниголт-Ньюман передала Эн-би-си аудиозапись своей беседы с главой аппарата Белого дома Джоном Келли, на которой стороны обсуждают ее увольнение. Маниголт-Ньюман была со скандалом уволена из аппарата Белого дома несколько месяцев назад. На этой неделе должна выйти ее книга, в которой она, по данным американских СМИ, крайне нелицеприятно отзывается о Трампе.