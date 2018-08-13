Дональд Трамп выступил за бойкот мотоциклов Harley-Davidson
Президент не доволен тем, что американская компания хочет перенести производство в другую страну. Об этом глава государства пишет у себя в Twitter. По его словам, множество владельцев мотоциклов Harley-Davidson планируют присоединиться к бойкоту. Harley-Davidson готовится перенести часть производства за пределы США из-за европейских пошлин, введенных в ответ на действия администрации Белого дома.
Комментарии7
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sensei54 13 августа 2018 | 07:47
"Америка, Харлей и патриоты"
ss2020 13 августа 2018 | 07:59
иж-юпитер-5 плачет в сторонке!)))
drgonish 13 августа 2018 | 08:16
ss2020:
:)) Отличный, кстати аппарат в свое время был. Но, импортофилы прокакали и это.
drgonish 13 августа 2018 | 08:00
[ из-за европейских пошлин, введенных в ответ на действия администрации Белого дома]
Так что же, конкуренция - это больше не хорошо?
А предложи в России ввести повышенные пошлины на импорт - поднимется такой лай, что на его фоне померкнут все возмущения по пенсионной реформе. Импортофил даже на смертном одре ни за что не откажется финансировать иностранную экономику.
Бесплатный совет партии ЕР.
neyexo 13 августа 2018 | 08:05
Зачем так мудрено - другая страна?
У этой страны есть название - Китай
Там справятся, там даже Урал смогут воспроизвести
drgonish 13 августа 2018 | 08:28
neyexo:
Урал - красавчик и для наших дорог.
https://clck.ru/E5GKU
andre_klimov 13 августа 2018 | 08:44
drgonish:
Ну так BMW мыла не ел и в конце 30-х. Поэтому их R71 по Союзу и бегал, как немецкий панцер :))