Мосгорсуд сегодня рассмотрит жалобу на арест Сергея Шлякова
Бывший первый замглавы МЧС обвиняется в особо крупном мошенничестве. Адвокаты просят отменить решение о заключении генерала под стражу и избрать ему более мягкую меру пресечения. Как ожидается, сам Шляков будет участвовать в заседании по видеоконференцсвязи. Свою вину он не признаёт.
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zztop1960 13 августа 2018 | 07:47
Полицейский из чешского города Брно Лукаш Лазецкий отказался от взятки в 384 миллиона крон (примерно 17 миллионов долларов), предложенной ему обвиняемым в крупном кибермошенничестве хакером Петером Кржисткой за возращение изъятого при обыске жесткого диска