Мосгорсуд сегодня рассмотрит жалобу на  арест Сергея Шлякова

Бывший первый замглавы МЧС обвиняется в особо крупном мошенничестве. Адвокаты просят отменить решение о заключении генерала под стражу и избрать ему более мягкую меру пресечения. Как ожидается, сам Шляков будет участвовать в заседании по видеоконференцсвязи. Свою вину он не признаёт.