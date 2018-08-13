На Алтае терпят бедствие четверо туристов из Кемерова

Они находятся на горе Ак-Кем. Им удалось по спутниковому телефону связаться со спасателями и сообщить, что на месте их стоянки резко испортилась погода, ветром унесло палатку с вещами и снаряжением. Они соорудили укрытие, у них пока есть запас продуктов и газа, но самостоятельно спуститься с горы они не могут. Из-за плохой погоды МЧС не удалось снарядить вертолет для спасения туристов.