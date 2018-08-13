План по спасению турецкой лиры готов. Об этом заявил министр финансов Турции Берат Албайрак
По его словам, разработанный механизм приведут в действие уже сегодня, а рынки получат всю необходимую информацию. Министр финансов, который приходится зятем президенту Рерджепу Эрдогану, назвал падение курса национальной валюты «атакой», начатой «крупнейшим игроком финансовой системы». По данным Bloomberg, турецкая лира подешевела с начала года на 45%.
Комментарии5
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andre_klimov 13 августа 2018 | 07:19
Интересно, за сколько Мадуро продал Эрдогану тексты своих старых выступлений?
tv_victim 13 августа 2018 | 07:31
andre_klimov: Думаю, наши гениальные мурководители тоже прикупили несколько экземпляров.... Скоро начнут наперебой эти мантры читать....
igorrrpadlowitchs 13 августа 2018 | 07:32
andre_klimov: когда болваны и дебилы приходят к власти, то почему- то национальные валюты начинают сразу падать- Россия, Венесуэлла,Турция список можно продолжать! Ну не любит валюта дураков!
meteor9 13 августа 2018 | 07:31
По крайней мере теперь не так дорого в Анталью будет летать,
maestro_air 13 августа 2018 | 07:33
План по написанию плана для спасения турецкойи лиры готов, осталось только забить.