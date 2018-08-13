Администрация «Вконтакте» сотрудничает с правоохранительными органами

Жительница Барнаула Мария Мотузная, обвиняемая в оскорблении чувств верующих и экстремизме, опубликовала в Твиттере материалы уголовного дела, возбужденного против нее за картинки с мемами во «ВКонтакте». В частности, там имеется документ с данными о странице Мотузной, которые администрация соцсети передала управлению МВД по Алтайскому краю. Документ подписан руководителем службы безопасности «ВКонтакте» Руссковым.