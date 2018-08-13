Администрация «Вконтакте» сотрудничает с правоохранительными органами
Жительница Барнаула Мария Мотузная, обвиняемая в оскорблении чувств верующих и экстремизме, опубликовала в Твиттере материалы уголовного дела, возбужденного против нее за картинки с мемами во «ВКонтакте». В частности, там имеется документ с данными о странице Мотузной, которые администрация соцсети передала управлению МВД по Алтайскому краю. Документ подписан руководителем службы безопасности «ВКонтакте» Руссковым.
Комментарии6
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tv_victim 13 августа 2018 | 07:20
И правильно, что сотрудничает! Что в этом плохого? Не понимаю....
ss2020 13 августа 2018 | 07:25
tv_victim: русский язык учи...!))) в школу можно...будешь понимать!)))
proxxit 13 августа 2018 | 07:32
ss2020:
Судя по тому, как еврейчик Цукерберг блеял в конгрессе - фейсбук с органами не сотрудничает.
ss2020 13 августа 2018 | 07:55
proxxit: какой , какой матери...!?? парижской...!? вовахранительными органами говоришь...!???
m_doc 13 августа 2018 | 07:28
Нешто про СОРМ не слышали?!?! Эховцы, вы б лучше русский язык учили и читали побольше. Узнаете "новости" прошлых десятилетий и веков:))
svetnik55 13 августа 2018 | 07:46
Вы ещё « в контакте»? Тогда мы идём к вам.