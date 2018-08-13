Рашкин: Слова председателя Госдумы Вячеслава Володина о том, что в России может быть отменена пенсия, неслучайны
Такое мнение «Эху Москвы» высказал депутат от КПРФ Валерий Рашкин. Он добавил, что власти планируют через какое-то время отменить государственные пенсии.
Рашкин добавил, что после повышения пенсионного возраста, многие мужчины просто не доживут до него.
Комментарии4
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marineru 13 августа 2018 | 07:07
Если власть отменит пенсии, то тогда пенсионеры отменят власть.
igorrrpadlowitchs 13 августа 2018 | 07:08
Какие пенсии рабам российским. Читайте Пушкина: наследство их из рода в роды- ярмо с гремушками, да бич!
venmud 13 августа 2018 | 07:09
Алкоголизм шагает по России. Вот и Рашкин дважды добавил.
opiatnovyi63 13 августа 2018 | 07:12
А Рашкин сам планирует дожить?