Рашкин: Слова председателя Госдумы Вячеслава Володина о том, что в России может быть отменена пенсия, неслучайны

Такое мнение «Эху Москвы» высказал депутат от КПРФ Валерий Рашкин. Он добавил, что власти планируют через какое-то время отменить государственные пенсии.

Рашкин добавил, что после повышения пенсионного возраста, многие мужчины просто не доживут до него.