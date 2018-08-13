За убийством Владислава Листьева мог стоять Борис Березовский
Так считает бывший со-ведущий программы «Взгляд» Дмитрий Захаров. Заявление Захарова прозвучало в эфире программы «Встретились — поговорили» на портале MixTV. По словам Захарова, причиной стал мораторий, который был в то время наложен руководством телеканала на все виды рекламы. Тогда начались звонки с угрозами Листьеву с требованием этот мораторий отменить. Владислав Листьев был застрелен у подъезда собственного дома 1 марта 1995 года. Убийство до сих пор не раскрыто.
Комментарии4
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yralez 13 августа 2018 | 06:39
Нынче таких дураков, вроде Листьева, нет.
Бабло гребут ничем не брезгуя.....особенно из бюджета.
advokat52 advokat 13 августа 2018 | 06:45
а в чьей команде в тот период был Березовский?
zztop1960 13 августа 2018 | 06:50
advokat52: В то время Березовский был другом Путина , его протеже.
ansh 13 августа 2018 | 06:49
Бывало, либерасты в 90-х приводили в пример упыря Березу как эффективного менеджера, талантливого предпринимателя, наряду с товарищами по производству капиталов, такими, как Михаил Ходорковский, Леонид Невзлин,, Платон Лебедев, Михаил Брудно, Владимир Дубов, Василий Шахновский, и прочими "эффективными...
И посмеивались, когда эту братву называли мошенниками....