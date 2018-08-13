За убийством Владислава Листьева мог стоять Борис Березовский

Так считает бывший со-ведущий программы «Взгляд» Дмитрий Захаров. Заявление Захарова прозвучало в эфире программы «Встретились — поговорили» на портале MixTV. По словам Захарова, причиной стал мораторий, который был в то время наложен руководством телеканала на все виды рекламы. Тогда начались звонки с угрозами Листьеву с требованием этот мораторий отменить. Владислав Листьев был застрелен у подъезда собственного дома 1 марта 1995 года. Убийство до сих пор не раскрыто.