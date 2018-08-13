Американский эсминец «Карни» вошел в Черное море
Как говорится в заявлении 6-го флота ВМС США, корабль будет проводить операции по обеспечению безопасности на море. В задачи эсминца также входит укрепление совместимости флотов союзников и партнеров в регионе. Американский корабль оснащен системой противоракетной обороны «Иджис». Согласно конвенции Монтре 1936 года, военные корабли нечерноморских государств в мирное время могут находиться в Черном море не более 21 дня.
Комментарии5
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ss2020 13 августа 2018 | 06:39
а у шойгу растёт...!)))
ss2020 13 августа 2018 | 06:47
куда смотрит голубая луна черноморского флота???)
archibald_dandy_esquire 13 августа 2018 | 07:05
ss2020:
Краснозаменённый Черноморский флот "какбэ" не в курсе, что омириканцкее пендосы бороздятЪ и вспениваютЪ акваторию, целиком и полностью принадлежащую Расее (по крайней мере - подобные государственные вопли громко звучали ранее)
ura_123 13 августа 2018 | 06:52
А если бы не крымнаш там стояли бы танки НАТЫ !
putin_itogy 13 августа 2018 | 06:57
Добро пожаловать, "наши партнёры"..(с)