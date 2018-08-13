Двое молодых людей, пытавшихся разжечь мангал на Медном всаднике, были оштрафованы еще 5 августа

Об этом «Фонтанке» сообщили в Управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Злоумышленниками оказались молодые люди в возрасте 20 и 32 лет. Музей городской скульптуры накануне обратился к подписчикам в соцсетях с просьбой опознать вандалов. Их фотографии выложили очевидцы.