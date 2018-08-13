Двое молодых людей, пытавшихся разжечь мангал на Медном всаднике, были оштрафованы еще 5 августа
Об этом «Фонтанке» сообщили в Управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. Злоумышленниками оказались молодые люди в возрасте 20 и 32 лет. Музей городской скульптуры накануне обратился к подписчикам в соцсетях с просьбой опознать вандалов. Их фотографии выложили очевидцы.
Комментарии1
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
j_partizan 13 августа 2018 | 07:11
Пример быдлячества подаёт власть. А люмпены этот пример охотно подхватывают. И всё это происходит на фоне ложного патриотизма.