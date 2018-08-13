Хамовнический суд Москвы сегодня вернется к бракоразводному процессу Евгения Петросяна и Елены Степаненко

Юмористы делят совместно нажитое имущество.

Елена Степаненко требует 80% от имущества, которое оценивается в полтора миллиарда рублей. В частности, артистка и супруга Петросяна хотела бы забрать себе 8 из 10 столичных квартир, антиквариат и другие ценности, сообщил ранее источник ТАСС. Адвокат Евгения Петросяна Сергей Жорин сказал, что подан встречный иск – его клиент предлагает жене поделить имущество поровну. Жорин добавил, что супруги уже 15 лет живут раздельно и каждого своя жизнь. Ранее в прессе появились сообщения, что 72-летний юморист, для которого нынешний брак стал четвертым, состоит в отношениях со своей 29-летней помощницей. Бракоразводным процессом со стороны Елены Степаненко занимается адвокат Елена Забралова, которая ранее представляла в суде интересы патриарха Кирилла, Игоря Сечина и Владимира Путина.

Ожидается, что заседание пройдет в закрытом режиме.