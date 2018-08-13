Украинский суд сегодня рассмотрит вопрос об аресте российского танкера «Механик Погодин»
Он был задержан в Херсоне в пятницу сотрудниками СБУ.
В Киеве считают, что танкер «Механик Погодин» нарушил санкционный режим Украины. Как утверждают власти, судно принадлежит находящейся под украинскими санкциями компании «ВЭБ Лизинг». При этом претензий к российскому экипажу нет: по словам уполномоченного Верховной Рады Людмилы Денисовой, 12 моряков, управлявших танкером, могут свободно перемещаться. Впрочем, как отмечает омбудсмен, они пока остаются на судне. Между тем капитан танкера «Механик Погодин» Михаил Замятин в интервью ТАСС рассказал, что он имел разрешение на вход в порт Херсона. По словам моряка, он направил первое уведомление об этом за три дня до задержания корабля. При этом, утверждает Замятин, никаких претензий со стороны украинских властей экипаж танкера не имел. Капитан задержанного в Херсоне танкера также отметил, что судно перевозило дизельное топливо из Туркменистана на Украину.
Как пишет агентство ТАСС, операторам задержанного танкера «Механик Погодин» является судоходная компания «В.Ф. Танкер».
Комментарии1
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sg95 13 августа 2018 | 06:23
Назло бабушке остаться без топлива - это укропидары умеют... Но если танкер все таки попробуют арестовать, то Азовское море для укромрази будет закрыто навсегда! Пусть выбирают, подонки.. Правда укровоены уже заголосили что готовы отвоевать Азов силой
"«Ситуация очень сложная, но я не могу сказать, что мы его потеряли. Я не готов обнародовать определенные сценарии, которые мы сейчас изучаем, в том числе применение силы относительно разблокирования. Вопрос очень сложный»"
Но не сами, конечно, не сами..
"«Есть определенные сценарии, каким образом можно улучшить ситуацию. Конечно, не самостоятельно, а с помощью наших союзников и партнеров. Такие возможности есть»"
Все как обычно, как в химне у саломозглых записано "Сгинут на ши вороги, тогда и запануем" А они возьму т и не сгинут, даже писты дадут )))