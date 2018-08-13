В России возможна отмена государственных пенсий из-за дефицита пенсионной системы
Об этом на встрече с жителями Саратова заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Одна из женщин пожаловалась на низкую пенсию и на то, что в случае увеличения пенсионного возраста, ни ее ровесники, ни их внуки до пенсии просто не доживут. На это спикер Госдумы ответил, что для увеличения срока жизни есть спортплощадки. При этом Володин подчеркнул, что сейчас речь должна идти о повышении пенсий, а не о возрасте прекращения трудовой деятельности.
Комментарии14
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yralez 13 августа 2018 | 06:12
Государственные пенсии у силовичья.
У остальных пенсии заработанные, от заработка.
Т.е. кого нынче ограбили, того и лишат.....совсем.
xuato 13 августа 2018 | 06:13
Назад в доисторический материализм путем воровства и мракобесия.
mikescholar 13 августа 2018 | 06:18
Если я почти 30% своей зарплаты, что сейчас идет на соцвзносы, смогу направить на пенсии своим родным-пенсионерам, их пенсия существенно вырастет.
dilevski1973 13 августа 2018 | 06:20
Ну и прекрасно. Хрен им а не отчисления с зп. Освободятся шикарные офисы пенсионного фонда! А куча народа пойдёт искать работу.
ss2020 13 августа 2018 | 06:22
вовин или володин чуркобес стадо лилипутов решил обрадовать!)))
y3emen1 13 августа 2018 | 06:25
ss2020: отбомбился по саратову
y3emen1 13 августа 2018 | 06:23
государство перестало быть социальным
sg95 13 августа 2018 | 06:28
y3emen1:
Да уж почитай как 30 лет перестало..
ss2020 13 августа 2018 | 06:28
y3emen1: а было!???)
ss2020 13 августа 2018 | 06:26
володин: а если лилипуту в жопу воткнуть соломинку, он полетит...!???)))
j_partizan 13 августа 2018 | 06:45
Меньше воровать не планируют, народу предлагают больше работать.
kochetkovv9 13 августа 2018 | 06:54
«Отбомбился по Саратову» Ничего-то вы не знаете. Саратов столица немцев Поволжья. А Володин уроженец Саратовской области, то есть немец. И он конечно своих бомбить не будет. А бомбить будет Воронеж. Почему Воронеж? Очевидно потому что там живут не немцы. Вы как-то забываете, что своя рубашка ближе к телу. Свой своему поневоле брат. И перестаньте в конце концов удивляться, почему так странно ведет себя Путин. Если посчитать его за русского, тогда да, странно, а если подумать, почему это он назначил немца Володина Председателем Думы, наверное потому, что сам немец, тогда ничего странного в его поведении нет.
Живы? Воронеж на месте? Благодарите господ немцев. Данке шён, херр, данке шён.
sparky 13 августа 2018 | 06:59
- У тебя, бабка, низкая пенсия? Так беги на спортплощадку, 50 отжиманий в темпе, и пенсия тебе больше не будет нужна.
- А ты, боярин, бегаешь на эту площадку?
- Мне некогда, бабка, мне срок жизни увеличивают лечением в Европах и Израилях. Так и мучаюсь из любви к народу.
cromwel 13 августа 2018 | 07:09
А где мои взносы в пенсионный за все эти годы? Сперли? И как они представляют толпы голодных пенсионеров без пенсии? Не у всех есть дети, не у всех с ними хорошие отношения. Некоторые дети сами нищие безработные.