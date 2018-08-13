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06:03, 13 августа 2018

В России возможна отмена государственных пенсий из-за дефицита пенсионной системы.

Об этом на встрече с жителями Саратова заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Одна из  женщин пожаловалась на низкую пенсию и на то, что в случае увеличения пенсионного возраста, ни ее ровесники, ни  их внуки до пенсии просто не доживут. На это спикер Госдумы ответил, что для увеличения срока жизни есть спортплощадки. При этом Володин подчеркнул, что сейчас речь должна идти о повышении пенсий, а не о возрасте прекращения трудовой деятельности.

Комментарии

1

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xuato 13 августа 2018 | 06:18

Вброс новой "инициативы" власти и ожидание реакции. Дескать наш хан и царь уж лучше в 65 на пенсию, чем - в сторожа к барину с одностволкой, без зубов, с диабетом, камнем в почке и коммунальными долгами.

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