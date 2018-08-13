Таджикские спасатели с  рассветом направят два вертолета на поиски Ми-8, потерпевшего аварию в горах

Ранее сообщалось, что вертолет с альпинистами совершил жесткую посадку на пике Исмоили Сомони. Как сообщают источники ИФ, на борту аварийного вертолета 3 члена экипажа и 13 альпинистов, в том числе из Москвы, Воронежа, Кирова и других российских городов, а также гражданин Белоруссии. Связи с экипажем и пассажирами пока нет.