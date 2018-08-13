План по спасению турецкой лиры готов.
Об этом заявил министр финансов Турции Берат Албайрак. По его словам, разработанный механизм приведут в действие уже сегодня, а рынки получат всю необходимую информацию. Министр финансов, который приходится зятем президенту Рерджепу Эрдогану, назвал падение курса национальной валюты «атакой», начатой «крупнейшим игроком финансовой системы». По данным Bloomberg, турецкая лира подешевела с начала года на 45%.
Комментарии2
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kochar 13 августа 2018 | 05:35
Надо Турции переходить на рубль.
За год всего то на 10% подешевела наша валюта.
begly_ 13 августа 2018 | 05:38
Лирдец настает турецкой лире., это если коротко.