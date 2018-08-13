Американский эсминец «Карни» вошел в Черное море.
Как говорится в заявлении 6-го флота ВМС США, корабль будет проводить операции по обеспечению безопасности на море. В задачи эсминца также входит укрепление совместимости флотов союзников и партнеров в регионе. Американский корабль оснащен системой противоракетной обороны «Иджис». Согласно конвенции Монтре 1936 года, военные корабли нечерноморских государств в мирное время могут находиться в Черном море не более 21 дня.
Комментарии3
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koshkaedu 13 августа 2018 | 05:13
Смотрите за ним, чтобы в Каспийское море не вошёл.
ss2020 13 августа 2018 | 05:14
6-й флот в чёрном море... значит у шойгу всё ещё растёт...!)))
begly_ 13 августа 2018 | 05:36
Что за паника?, вполне себе мирная лодка обеспечивает порядок в Черном море.