Американский эсминец «Карни» вошел в Черное море.

Как говорится в заявлении 6-го флота ВМС США, корабль будет проводить операции по обеспечению безопасности на море. В задачи эсминца также входит укрепление совместимости флотов союзников и партнеров в регионе. Американский корабль оснащен системой противоракетной обороны «Иджис». Согласно конвенции Монтре 1936 года, военные корабли нечерноморских государств в мирное время могут находиться в Черном море не более 21 дня.