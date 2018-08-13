Украинский суд сегодня решит вопрос с возможным арестом российского танкера «Механик Погодин».

Он уже четвертый день заблокирован СБУ в порту Херсона. В Киеве считают, что судно нарушило украинские санкции. При этом претензий к российскому экипажу нет. Между тем капитан танкера Михаил Замятин в интервью ТАСС заявил, что имел разрешение на вход в порт Херсона. По его словам судно перевозило на Украину дизельное топливо из Туркменистана.