Суд в Москве сегодня решит вопрос о мере пресечения Сергею Лемешевскому.

Бывший

Генердиректор НПО им. Лавочкина обвиняется по делу о хищении 330 млн рублей в госкорпорации «Роскосмос». Ранее Мосгорсуд отменил решение о заключении Лемешевского под стражу и отправил «арестное» дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. Сейчас обвиняемый содержится в СИЗО. Под стражей находятся и двое других фигурантов дела.