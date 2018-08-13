Власти Петербурга предложили провести в Северной столице летнюю Олимпиаду.

Об этом РИА заявил высокопоставленный источник. Впрочем, по его словам, эта тема еще не обсуждалась. В июле Владимир Путин заявил, что некоторые российские города могут принять летние Олимпийские игры, но страна заявку пока не подавала. Позже первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил РИА. Что Игры могли бы принять Санкт-Петербург и Сочи, так как там уже имеется необходимая инфраструктура.