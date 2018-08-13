Дональд Трамп выступил за бойкот мотоциклов Harley-Davidson.

Президент не доволен тем, что американская компания хочет перенести производство в другую страну. Об этом глава государства пишет у себя в Twitter. По его словам, множество владельцев мотоциклов Harley-Davidson планируют присоединиться к бойкоту. Harley-Davidson готовится перенести часть производства за пределы США из-за европейских пошлин, введенных в ответ на действия администрации Белого дома.