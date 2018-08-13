Tesla ведет переговоры с суверенным фондом Саудовской Аравии.
По сведениям Bloomberg, фонд изучает перспективы увеличения вложений в Tesla. По одной из версий, именно его имел в виду Илон Маск, когда писал о выводе компании с биржи
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По сведениям Bloomberg, фонд изучает перспективы увеличения вложений в Tesla. По одной из версий, именно его имел в виду Илон Маск, когда писал о выводе компании с биржи
Комментарии1
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ur_sus 13 августа 2018 | 03:32
Этот убогий клоун Маск уже готов залечь под кого угодно, лишь бы спасти свой ничтожный проэкт с Теслой. Надеюсь, что в итоге он обанкротится или его посадят, лучше и то и другое.