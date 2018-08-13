NASA хотело бы развивать партнерские отношения с Россией.
Об этом телеканалу С-Span заявил директор Агентства Джим Брайденстайн. По его словам. Американская сторона смогла бы отправлять российских космонавтов на своих коммерческих кораблях. Как передает РБК, Брайденстайн назвал свое агентство «уникальным», потому что оно отличается от федерального правительства. По его словам. когда отношения между странами становятся натянутыми, NASA способна их сохранить. В начале августа сообщалось, что NASA может отказаться от покупки мест на российских кораблях «Союз», которые доставляют американских космонавтов на МКС.
Комментарии1
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tanyaya 13 августа 2018 | 04:09
Ловко урыли Кремль ))