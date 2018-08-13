Американский лидер Дональд Трамп не проявляет расовую ненависть к кому-либо.
Об этом заявила советник президента США Келлиэнн Конуэй. По ее словам, за два года работы с Трампом она ни разу не замечала за ним проявлений расизма. Она также подчеркнула, что президент США никогда не использовал слово на букву «н».
Комментарии1
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i_one_off 13 августа 2018 | 03:37
Не проявляет, значит скрывает. А русские слово на букву "Н" говорят довольно часто, как и другие слова на другие буквы. Это ничего не значит, потому что мы не придаём этому оскорбительного значения.