Утверждения о русском следе в столкновениях Шарлотсвилле год назад — бездоказательные инсинуации.
Об этом говорится в заявлении посольства России в США. В минувшую субботу американский конгрессмен-республиканец Томас Гарретт заявил, что ФБР считает протесты в Шарлотсвилле связанными с «влиянием России» на внутренние дела США.
Комментарии2
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gригорьич 13 августа 2018 | 03:27
Ихтамнет. Шо неясно? МИД РФ имело бы смысл создать приложение для смартфона с набором готовых опровержений: околесица, инсинуации, ихтамнет, вывсеврете и т.д. Столько времени можно сэкономить....
tks 13 августа 2018 | 03:54
"Бездоказательная инсинуация" - это само существование мидаков со Смоленки!