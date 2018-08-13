Американский эсминец «Карни» вошел в Черное море.
Как говорится в заявлении 6-го флота ВМС США, корабль будет проводить операции по обеспечению безопасности на море. В задачи эсминца также входит укрепление совместимости флотов союзников и партнеров в регионе. Американский корабль оснащен системой противоракетной обороны «Иджис». Согласно конвенции Монтре 1936 года, военные корабли нечерноморских государств в мирное время могут находиться в Черном море не более 21 дня.
Комментарии3
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i_one_off 13 августа 2018 | 03:33
Не более 21 дня. Блэк Джек. Время пошло.
Наши подлодки для укрепления дружбы также могут приблизиться к побережью США.
sergej17 13 августа 2018 | 04:00
i_one_off: Куда конь с копытом, туда и рак с клешнёй?
tks 13 августа 2018 | 03:51
Что же Эрдоганище, пиндоса в акваторию пустил??! Союзничек называется!! Путэн ему, значит, С-400 от всей как говорится, души, а как отплатил доброту Эрдоганище??!